Sakarya'da Otomobil Yaktı, İsrail'e Tepki Verdi

Sakarya'da akıl almaz olay: Daha taksidini bitirmediği otomobilini İsrail'e tepki olsun diye yaktı

Alevleri görerek bölgeye giden vatandaş o anları saniye saniye kayıt altına aldı

"Taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyor ve o zulüm için yakıyorum"

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi'de ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, İsrail'in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı. Alevleri görerek bölgeye giden farklı bir kişi ise akıl almaz olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayi içerisinde bulunan dükkanın yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya isimli genç olay yerine doğru yöneldi. Otomobilin yandığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerası kaydetmeye başladı. O esnada taksitle aldığı otomobilini, İsrail'e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına gelerek, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" ifadelerine yer verdi.