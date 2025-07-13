Sakarya'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu - Son Dakika
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Sakarya'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu

Sakarya\'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu
13.07.2025 14:07
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Sakarya'da motosiklet ve kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk yapan çocuklar görüntülendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kaydedilen iki ayrı görüntü, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Bir motosiklet üzerinde 5 çocuğun yolculuk yaptığı, başka bir görüntüde ise iki çocuğun kamyonetin kasasında eşyaların üzerinde seyahat ettiği tehlikeli yolculuk anları, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Sakarya'da akıllara durgunluk veren iki ayrı görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk görüntüde, sürücü ile birlikte motosiklete tıka basa binen 5 çocuğun hiçbir koruyucu ekipman olmadan seyahat ettikleri görüldü. Yaşları küçük olan çocukların trafikte seyir halindeki bu tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü. Diğer görüntü ise yine Erenler ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sakarya Caddesi'nde kayda alındı. Hareket halindeki bir kamyonetin kasasına bindirilen iki küçük çocuğun, eşyaların üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan oturdukları anlar görüntüye yansıdı. Çocukların, ani bir manevrada ya da frenle kasadan düşebilecekleri ise açıkça görüldü. Her iki görüntü de akıllara durgunluk verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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