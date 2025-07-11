Sakarya\'da Toplu Taşımada Önemli Değişiklikler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplu taşıma hatlarında önemli değişikliklere gidildiğini açıkladı. Açıklamada 2 otobüs hattının iptal edildiği, 10 farklı hatta güzergah değişikliğine gidildiği ve 2 yeni hattın açıldığına yer verildi. Bazı seferlerde saatlerin değiştiği duyurulurken, tüm güncellemeler SAKUS ekranına yansıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve farklı güzergahlarda hizmet veren 37 farklı otobüs hattıyla vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunmaya devam ediyor. Ulaşım hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla bazı hatlarda önemli değişikliklere gidildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler ve artan yolcu yoğunluğu doğrultusunda 2 otobüs hattının iptal edildiği ve 2 yeni hattın hizmete alındığı belirtildi. Ayrıca 10 farklı hatta güzergah değişikliğine gidildiği ifade edildi.

Toplu taşımada maksimum memnuniyeti hedeflediklerini vurgulayan Ulaşım Dairesi, yapılan değişikliklerle birlikte sefer sayılarının ve sıklığının da artırıldığını ve bazı sefer saatlerinin değiştiğini duyurdu. Tüm güncellemeler SAKUS ekranına yansıdı. Değişikliklerin ise 14 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve artan yolcu yoğunluğu nedeniyle bazı belediye otobüs hatlarımız iptal edilmiş, yenileri eklenmiş ve bazı hatlarda ise güzergah güncellemeleri yapılmıştır. Değişiklik yapılan hatlarda sefer aralıkları da sıklaştırılmıştır. Yapılan tüm değişiklikler SAKUS mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden detaylı şekilde takip edilebilir. Değişiklikler 14 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Sefer saatleri ve güzergah değişikliğiyle ilgili detaylar SAKUS'ta yayınlandı. - SAKARYA