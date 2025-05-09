Sakarya\'da Trafik Haftası Etkinliği Renkli Görüntülerle Kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1-7 Mart Trafik haftası çerçevesinde gerçekleştirdiği anlamlı ve renkli etkinlikte Söğütlü İlkokulu öğrencilerine daha güvenli bir trafiğin gerekliliklerini keyifli anlatımlarla, yüzlerinde tebessüm oluşturarak öğretti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, şehirde gerçekleştirilen en renkli "1-7 Mayıs Trafik Haftası" etkinliklerinden birine Söğütlü İlkokulu'nda imzasını attı. Düzenlenen program, öğrenciler için hem öğretici hem de keyifli anlara sahne oldu. Etkinlikte, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hatırlatılarak farkındalık oluşturuldu. Programda birbirinden renkli uygulamalar ve tanıtımlarla keyifli bir deneyim yaşayan minikler yaya geçidinin önemini, trafikte polisin kullandığı materyalleri ve ilkyardım ile ilgili bilinmesi gerekenleri yüzlerinde tebessümle öğrendi. Program çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kurduğu trafik stantlarında uygulamalı eğitimlerle bilinç kazanan öğrenciler, etkinliğin sonunda resim sergisini gezdi. Etkinlik renkli hatıra fotoğraflarının çekimiyle son buldu.

Programa; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Zabıta Müdürü Özer Çimen, Söğütlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, Söğütlü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Furkan Köş, Söğütlü İlçe Emniyet Amiri V. Komiser Yardımcısı Ümit Karatepe, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - SAKARYA