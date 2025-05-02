Sakarya'da Tripy elektrikli bisikletlerde 2-11 Mayıs tarihleri arasında açılış ve dakika ücretleri 2 TL olarak uygulanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy için baharın gelişiyle birlikte özel bir kampanya başlatıldı. 2-11 Mayıs tarihleri arasında Tripy istasyonlarından yapılacak tüm kiralamalarda, normalde 5,99 TL olan açılış ve dakika ücreti 2 TL olacak. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Sakarya'da Tripy Elektrikli Bisiklet Kiralama Kampanyası Başladı - Son Dakika
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