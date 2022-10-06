Sakarya haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Sakarya'ya bir ödül daha - Son Dakika
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Sakarya haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Sakarya'ya bir ödül daha

06.10.2022 15:30
Sakarya haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Sakarya'ya bir ödül daha

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerindeki başarısı ile "Avrupa Spor Şehri" ve "Dünya Bisiklet Şehri" unvanları sebebiyle verilen gençlik ödülünü Başkan Ekrem Yüce, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerindeki başarısı ile "Avrupa Spor Şehri" ve "Dünya Bisiklet Şehri" unvanları sebebiyle verilen gençlik ödülünü Başkan Ekrem Yüce, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki belediyeler arasında gençlere yönelik projeler alanında önemli bir noktaya ilerledi. Kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal projeleriyle ülkenin dört bir yanında örnek teşkil eden Sakarya, yerel yönetimlerden ödül aldı. Ankara'da AK Parti tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden bir tanesi "Tam Bana Göre Fest" büyük bir coşkuyla başladı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı festival, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye genelinde gençlik projelerinde başarı sağlayan şehirlere takdim edilen ödüllerden bir tanesi de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması" çerçevesinde projeleriyle ve çalışmalarıyla ön plana çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Festivali başlangıcından itibaren takip eden, stantları dolaşan ve Sakarya'nın tanıtımı için hazırlanan alanı inceleyen Başkan Ekrem Yüce, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Festivalde daha güzel ve güçlü bir Sakarya için koydukları hedeflerden bahseden Başkan Ekrem Yüce, gençlik şehri Sakarya'nın geleceği için oluşturdukları projelerden bahsetti.

Ayrıca festivalde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet, otomobil sporları, hentbol, futbol ve amatör sporlardaki üst üste gelen başarısı sebebiyle kazandığı "Avrupa Spor Şehri Unvanı" ile Avrupa'nın en geniş bisiklet müsabakalarına ev sahipliği yapması ve bisiklet kullanımını teşvik eden projeleri sayesinde aldığı "Dünya Bisiklet Şehri" unvanları festivalde Sakarya'yı öne çıkaran başarı madalyaları oldu. Öte yandan festival alanında kurulan Büyükşehir standında Sakarya'nın lezzetleri, kültürü, yöresi, gelenek ve görenekleri anlatılıyor. Bunların yanında Büyükşehir iştirakleri SERA A.Ş ile FİDAN A.Ş marifetiyle üretilen yöresel, aromatik, yerel ürünler sunuluyor. Öte yandan BELPAŞ ekiplerince festivale katılanlara bu alanda bizzat Sakarya Botanik Vadisi'nden çıkan tıbbi, aromatik bitkiler ve doğal ürünlerden oluşan sepet hediye ediliyor. Dünyanın bisiklet konusunda merkezi haline gelen Sakarya'nın bisiklet konusunda yaptığı girişimler de Büyükşehir standında sergileniyor.

Ödül sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Başkan Yüce, Sakarya'yı Türkiye'nin yıldızı yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu ödülü bize layık gören yerel yönetimlere ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük festivalinde yerimizi aldık ve Sakarya'yı anlatıyoruz. Her yönüyle cennet şehrimizi tanıtmaya, en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Doğasıyla, kültürüyle, zengin topraklarıyla bir harika olan Sakarya'mızı ülkenin parlayan yıldızı yapmak için gündüz-gece demeden mesai harcayacağız" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, gençlik, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Sakarya'ya bir ödül daha - Son Dakika

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