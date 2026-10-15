Sakarya Kaynarca'da Hayaller Sokak'ta mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Sakarya Kaynarca'da Hayaller Sokak'ta mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Kaynarca\'da Hayaller Sokak\'ta mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uzunalan Mahallesi'nde etkili olan sağanak, Hayaller Sokak ve çevresini su altında bıraktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar bölgeye sevk edilen iş makinesinin kepçesiyle güvenli bölgeye tahliye edilirken su tahliye çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise bölgeye sevk edilen iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte mahallede bulunan Hayaller Sokak ve çevresi sular altında kalarak adeta göle döndü. Sokakların suyla dolması nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Su seviyesinin yükseldiği sokakta evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Evlerinden alınan mahalle sakinleri, kepçenin kovasına bindirilerek güvenli bölgeye tahliye edildi. Bölgede su tahliye çalışmaları sürerken, vatandaşların kepçeyle kurtarılma anları dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Hava DurumuAcil DurumKaynarcaSakaryaGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:22:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Kaynarca'da Hayaller Sokak'ta mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei