Sakarya'nın 'Hayat Timi': Kuzey Sahillerinin Güvencesi - Son Dakika
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Sakarya'nın 'Hayat Timi': Kuzey Sahillerinin Güvencesi

Sakarya\'nın \'Hayat Timi\': Kuzey Sahillerinin Güvencesi
01.07.2025 11:50  Güncelleme: 11:52
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran ekibi 'Hayat Timi', bu yaz tatilcilerin güvenliği için 54 kilometrelik sahil boyunca nöbet tutuyor. Haziran ayında 100 olaya müdahale eden ekip, 69 kişiyi kurtararak kaybolan 29 çocuğu ailelerine kavuşturdu.

Kuzey sahillerinin 'Hayat Timi' olarak bilinen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman cankurtaranları, bu yıl da milyonlarca kişinin yaşamı, huzuru ve keyifli bir tatil geçirmesi için pür dikkat nöbet tutuyor. Marmara'nın en başarılı ekiplerinden olan tim, haziran ayı boyunca yaklaşık 100 olaya müdahale etti, 69 kişiyi ölümün kıyısından aldı ve kaybolan 29 çocuğu ailesine kavuşturdu.

Vatandaşın can güvenliğini sağlamak ve bölgede huzuru temin etmek, turizme en güçlü desteği sunmak için güçlü bir cankurtaran ekibi kuran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey bölgelerinde 'Güvenli Sahil Sakarya' imajını korumaya devam ediyor. Bu çerçevede Kuzey sahillerinde 1 Haziran itibariyle göreve başlayan İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği'nin "Hayat Timi" olarak bilinen cankurtaranları, bölgede güvenliğin, huzurun en güçlü temini olarak görülüyor. Yayınlanan 1 aylık rapor da bunu destekler nitelikte oldu. Marmara'nın en başarılı ekiplerinden olan tim, haziran ayı boyunca tam 100 olaya müdahale etti, 69 kişiyi ölümün kıyısından aldı. Ayrıca sahilde kaybolan 29 çocuğu aileleriyle buluşturan ekipler "hayat nöbetinde" karşılaştığı tüm vakaları başarıyla sonlandırdı.

Yaz sezonunda yüz binlerce yerli ve yabancı turistin tatil gözdesi olan kuzey sahillerinin güvencesi olan cankurtaranlar, 54 kilometrelik sahil şeridinde adeta pür dikkat nöbet tutuyor. Görevleri başında gözlerini dahi kırpmadan denizi izleyen, olaylara anında müdahale eden ekip yaz sezonu boyunca milyonarca turistin güvencesi olacak. 75 cankurtaran personeli, 46 gözetleme kulesi, 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile Kuzey Sahilleri'nde her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında görev yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayan hayat timi, 14 Eylül'e kadar görevinin başında olmaya devam edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'nın 'Hayat Timi': Kuzey Sahillerinin Güvencesi - Son Dakika

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