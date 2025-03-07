Sakarya'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Bahar Çamaş - Son Dakika
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Sakarya'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Bahar Çamaş

Sakarya\'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Bahar Çamaş

41 yaşındaki Bahar Çamaş, Sakarya'nın ilk kadın otobüs şoförü olarak 8 yıldır ön yargıları yıkarak hizmet veriyor. İki çocuk annesi olan Çamaş, otobüs şoförlüğünden duyduğu memnuniyeti ve kadınlara güçlerini hatırlatmak istediğini ifade ediyor.

07.03.2025 11:48  Güncelleme: 11:54
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Sakarya'nın ilk kadın otobüs şoförü olan 41 yaşındaki kadın, ön yargıları kırarak 8 yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapıyor. Sabah saatlerinde direksiyon başına geçen 2 çocuk annesi, sempatik tavırlarıyla yolcuların beğenisini kazanıyor.

Sakarya'da yaşayan Bahar Çamaş, erkeklere özgü olduğu düşünülen otobüs şoförlüğündeki ön yargıları yıkarak 8 yıldır direksiyon başında görev yapıyor. Ehliyetini aldıktan sonra kamyon ve tır şoförlüğü yapan Çamaş, 2017 yılında başvurduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı eğitim sonrası belediye otobüsünün direksiyonuna geçti. 102 kişi kapasiteli otobüsleri kullanarak vatandaşları güvenle gitmek istedikleri noktaya ulaştıran Çamaş, yolcuların ilgisini sempatik tavırlarıyla da kazanıyor. Yaptığı işten büyük keyif aldığını belirten iki çocuk annesi, kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"İlk maaşımla çocuklarımla yemeğe gittik"

Otobüs şoförlüğünün kendisi için zor bir hayal olmadığının altını çizen Bahar Çamaş, "Küçüklüğümden beri farklı olanları yapmayı severim, bu hayalimin de peşine düştüm ve başardım. İlk maaşımla çocuklarımla yemeğe gittik. Bu işi severek yapıyorum 8 yıldır yolcularla aram iyi, onların sevgisini kazandım. Ben kadınlara şunu söylemek istiyorum; kendi güçlerinin farkında olsunlar, karşılarına çıkan zorlukları basamak olarak görsünler, gayretlerini toplayarak cesur olsunlar. Çünkü kendi emekleriyle başarılan her şey diğer kadınlara da örnek olacak. Kadın isterse her şeyi başarır. Benim bu işi yaptığımı bilen herkes benimle gurur duyuyor" dedi.

"En iyisi olacağımı düşündüm"

Araç kullanmayı 18 yaşında öğrendiğini anlatan Çamaş, "Ben 18 yaşındayken araç sürmeyi kamyon kullanarak öğrendim. Kısacası uzun araç kullanma tecrübem bu işi yapmadan önce de vardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki serüvenim ise 2017 yılında kadın otobüs şoförü haberini gördüm ve bende yapabileceğimi, hatta en iyisi olacağımı düşündüm çünkü geçmişim vardı. Evraklarımı tamamladıktan sonra başvurumu yaptım ve başladım" diye konuştu.

Bahar Çamaş, ekip arkadaşlarına destekleri için teşekkür ederek, "Şoförlük, gerçekten stresli ve zor bir meslek. Ben bu mesleğe girdikten sonra çok yardımcı oldular. Bu meslekte çoğu şeyi mesai arkadaşlarımdan öğrendim ve onların saygınlığını kazandım, önyargıları yıktım" şeklinde konuştu.

"Yol boyunca sürüşlere dikkat ediyorlar"

Meslek hayatında unutamadığı hatıraları da anlatan Çamaş, "Yolcular, erkek şoförlere alışık oldukları için ilk araca bindikleri zaman bir kadını direksiyonda görünce şaşıp kalıyorlar. Yol boyunca sürüşlere dikkat ediyorlar, bazı yolcular inecekleri yeri unutup, 'Ağabey inecek var' diyorlar, diğer yolcular, 'O bir kadın ağabey değil abla' diyerek uyarıyor ve el sallayıp otobüsten iniyorlar. Bir durağa yanaştığım zaman beni alkışlıyorlar, özellikle kadın çalışanlar çok destekliyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Bahar Çamaş - Son Dakika

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