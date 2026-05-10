Şakran\'da ahde vefa: Eski başkanlar Refik Ertem ve Zeki Şen\'in isimleri caddelere verildi

Şakran'da belediye başkanlığı yaparak beldeye önemli hizmetlerde bulunan merhum Refik Ertem ve Zeki Şen'in isimleri, caddelerde yaşatılmaya başlandı. Caddelere yeni tabelaların asılmasının ardından Şakran'da bir vefa ve teşekkür buluşması yaşandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Verdikleri hizmetlerle isimlerini zaten bu sokaklara ve caddelere yazdırdılar. Bizlere düşen onların bıraktığı izleri yaşatmaktır." dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın geçen Ağustos ayında Aliağa Belediye Meclisinde öneride bulunmasının ardından Aliağa Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Meclisinden kısa sürede oy birliğiyle geçen kararlar sonrası Şakran tarihi için önemli hizmetlerde bulunmuş iki eski başkanın adı Caddelere verildi. Böylece Şakran Sayfiye ve Şakran Hasbi Efendi Mahallelerinin ortak güzergahı olan 2. Çevre Yolu Caddesi'nin Şakran Sayfiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümü "Refik Ertem Caddesi", Şakran Hasbi Efendi Mahallesi sınırları içerisindeki bölümüne ise "Zeki Şen Caddesi" adı verildi. Yeni cadde tabelalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yeni Şakran Belediyesinin kurucu Belediye Başkanı merhum Refik Ertem'in ailesi tarafından hayır ve teşekkür programı düzenlendi.

Geniş katılımlı vefa programı

Düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanlarının aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Şakran'ın ilk belediye başkanı olan merhum Refik Ertem'in mesai arkadaşları Fen İşleri Müdürü Sermet Pınar, Yazı İşleri Müdürü Yasin Çıvlan, Zabıta Müdürü Mehmet Akgün ile eski hakem Engin Kurt da programda söz alarak Refik Ertem ile yaşadıkları hatıraları paylaştı.

Besim Ertem: "Ahde vefa gösterilmesi çok kıymetli"

Programda konuşan Refik Ertem'in oğlu iş insanı Besim Ertem, organizasyonun amacının eski dostları bir araya getirerek babasını hayırla anmak ve gösterilen vefaya teşekkür etmek olduğunu ifade etti. Besim Ertem konuşmasında şunları söyledi;

"Eski adıyla İkinci Çevre Yolu olan, Bölük'ün oradan dediğimiz Sayfiye'ye giden yolun adı Refik Ertem Caddesi olarak değiştirildi. Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin katkılarıyla bu karar oy birliğiyle alındı. Bizim açımızdan gurur verici bir durum. Ülkelerine, beldelerine ve şehirlerine hizmet etmiş insanların bu şekilde takdir edilmesi ve ahde vefa gösterilmesi çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Başkan Serkan Acar: "Onlar isimlerini hizmetleriyle yaşattılar"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada toplanma sebebimiz, Şakran'a önemli hizmetlerde bulunan Refik Ertem başkanımızı rahmetle anmak ve adının verildiği caddemizin tabelasını birlikte asmaktır. Caddelere Başkanlarımızın adını vermek bizlere nasip oldu. Merhum başkanlarımız Refik Ertem ve Zeki Şen verdikleri hizmetlerle isimlerini zaten bu sokaklara ve caddelere yazdırdılar. Bizlere düşen ise onların bıraktığı izleri yaşatmaktır. Ne mutlu ki Refik Ertem başkanımız bugün hala Şakran'da rahmet ve minnetle anılıyor. Bizlere düşen görev ise emanet aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Program, yapılan dualar ve tabelaların önünde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - İZMİR