Salçalık domateslerde azalma yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Salçalık domateslerde azalma yaşanıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yetiştirilen salçalık domateslerin alımında azalma yaşandığı belirtiliyor. Domates yetiştiricisi Mehmet Zeki Harman, insanların alım gücünün geçen seneye göre daha az olduğunu söyledi.

23.08.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salçalık domatesler görücüye çıktı

Ağrılığı 20 ila 22 kilogram gelen bir kasa domates 120 ila 150 TL arasında satılıyor

Domates yetiştiricisi Mehmet Zeki Harman;

"İnsanların alım gücü geçen seneye göre daha az"

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlalarda topladıkları domatesleri pazara getiren yetiştiriciler, geçen seneye göre salçalık domates alımında azalma yaşandığını belirtiler.

Salça yapım mevsimin gelmesiyle birlikte yetiştiriciler, tarlalarında topladıkları domatesleri kamyonlar ile Bozüyük pazarına getirirken, kış hazırlıkları için salçalık domates almaya gelen vatandaşlar da semt pazarlarının yolunu tuttu.

Bilecik'in Söğüt İlçesi Akçaabat Köyü'nde domates yetiştiren Mehmet Zeki Harman, "10 senedir serada domates yetiştiriyorum. Yetiştirdiğimiz domatesleri burada halkımıza sunuyoruz. Salçalık domateslerden ziyade yemeklik domateslerde üretiyoruz. Seradan toplayıp, bu domateslerimizi alıyoruz Bozüyük pazarına getiriyoruz. Akçaabat Köyü'nden gelip burada satış yapmaktayız. İnsanların alım güçleri geçen seneye bakaraktan bu sene daha az. Bizim elimizden domatesler kalıyor. Kalan domatesleri salça yapıp kavanozlar halinde satış yapıyoruz. Kasalarımızın ağırlığı 20 ila 22 kilogram geliyor. Kasa fiyatı ise 120 ile 150 TL arası müşterilerimize veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Zeki, Ekonomi, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salçalık domateslerde azalma yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:01:56. #1.11#
SON DAKİKA: Salçalık domateslerde azalma yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement