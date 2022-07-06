Salihli Belediye meclisi 13 maddeyi karara bağladı - Son Dakika
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Salihli Belediye meclisi 13 maddeyi karara bağladı

06.07.2022 11:32
Salihli Belediye meclisi 13 maddeyi karara bağladı

Salihli Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısını, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, meclis 13 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Salihli Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısını, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, meclis 13 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Temmuz ayı meclis toplantısında, Durasıllı Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış bölgelerde imar plan çalışmalarıyla ilgili olarak konunun imar komisyonunda yeniden değerlendirilmesine karar verilirken, mülkiyeti Salihli Belediyesi'ne ait olan Yörük Mahallesindeki Engelleri Aşalım Parkında yer alan dernek bürosunun Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğine (ENAD) tahsis edilmesi talebi ve Kocaçeşme Mahallesi 263 ada 70 ve 71 parselde bulunan taşınmazlar üzerindeki Sumurur (Su geçit hakkı) hakkının kaldırılması talebiyle ilgili komisyonlardan gelen raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Mithatpaşa Mahallesi 221 ada 26 parselin yol boyu ticaret alanından idari hizmet alanına dönüşmesine ilişkin imar değişikliği talebi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim alanlarında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi talebi 1/100 ve 1/5000 imar plan değişiklikleri için Büyükşehir Belediyesine havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

C 12 norm kadrosunda yapılan mevzuat değişikliğinden dolayı Salihli Belediyesi norm kadrosunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması talebi ile mevzuat değişikliği nedeniyle Strateji Geliştirme Müdürlüğü adının Gelirler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi talebi, Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yasa değişikliği nedeniyle yürürlükten kaldırılması talebi, memur kadro ihdas ve boş memur kadro değişiklik cetvellerinin görüşülmesi talebi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp toplamak için 2 adet hizmet aracı alınması talebi ile %100 hissesi belediyeye ait Bizim Salihli Sanayi ve Ticaret A. Ş. sermaye artışı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Salihli Belediye Meclisi, yaz tatili dolayısıyla bir sonraki toplantısını 6 Eylül'de gerçekleştirecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Salihli Belediye meclisi 13 maddeyi karara bağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli Belediye meclisi 13 maddeyi karara bağladı - Son Dakika
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