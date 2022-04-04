Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi - Son Dakika
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Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi

04.04.2022 14:09
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 13 esnaf odası olağan genel kurulunu 3 aylık dönemde tamamladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 13 esnaf odası olağan genel kurulunu 3 aylık dönemde tamamladı. Kongrede 5 başkan değişirken, 8 başkan ise yeniden seçilip güven tazeledi.

Ocak ayından itibaren üç ay süren dönemde gerçekleştirilen oda genel kurulları ile Salihlili esnaf sanatkarlar önümüzdeki 4 yıl için görev yapacak yeni yöneticilerini belirledi.

Yapılan kongrelerde 8 başkan yeniden seçilip güven tazelerken, 5 esnaf odası başkanı ise değişti. 3 esnaf odası yeni dönem için aday olmazken, 2 oda seçimlere tek liste ile katılırken, 2 mevcut başkan ise seçimi kaybetti.

Seçimli olağan genel kurul sonrası Keresteciler Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Mustafa Kemal Alacalı, Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli, Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası'nda Yüksel Hisar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nda Fatih Azak, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Kadir Dilşeker, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Murat Makasçı, Bakkallar Esnaf Odası'nda İsmail Ünlü, Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Bahadır Çelikkol yeniden seçilip güven tazelerken, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda Samet Balgönül, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda İlkay Saygın, Kunduracılar Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Ümit Türkgeldi, İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası'nda Tuncay Ünlü ile Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nda İdris Özer yeni başkan seçildi. - MANİSA

Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi - Son Dakika


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