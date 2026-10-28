Salihli\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı çelenk töreniyle kutlanmaya başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Salihli'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Atatürk Anıtı'nda sağanak yağış altında gerçekleştirilen törende Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Anıl Aydın ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Salihli'de Cumhuriyet Bayramı programı gün boyunca devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 09.30'da Kaymakamlık makamında tebrikat kabulü gerçekleştirilecek. Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlama programı ise saat 10.00'da başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de sürecek. Saat 19.23'te Hükümet Konağı önünden başlayacak fener alayı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda sona erecek.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek Cumhuriyet Konserleri'nde Türkü Akbayram ve Suavi, Salihlililerle buluşarak ücretsiz halk konseri verecek.