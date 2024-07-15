Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için veda yemeği düzenlendi

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için veda yemeği düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 yıllık görev süresi sona eren Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam için veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Sağlam, yaptığı konuşmada Salihli'de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Veda yemeğine çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

15.07.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki 5 yıllık görev süresi sona eren Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam için veda yemeği düzenlendi.

Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Salihli Kaymakamlığından, Çarşamba Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam için Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Sağlam, tarım, sağlık, eğitim, kültür ve aynı zamanda altın şehir Salihli'de kaymakam olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Salihli'de 5 yıl görev yaptığını anlatan Kaymakam Sağlam, "Salihli hep bizi bağrına bastı, teşekkür ediyorum. Salihli benim 33 yıllık meslek hayatımda, çalıştığım önemli noktalarından bir tanesi oldu. Ayrıca Salihli benim için artı yazdığım ilçelerden bir tanesidir. Salihli'den 12.görev yerime gidiyorum. Hepinize arz-ı veda ediyorum. Hoşçakalın" diye konuştu.

Veda yemeğinde Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur ve Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da birer konuşma yaptı.

Veda yemeğine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar, mahalle muhtarları, kurum personeli, şehit aileleri, gaziler ile davetliler katıldı.

Program İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ve Kaymakam Sağlam'a yapılan hediye takdimi ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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