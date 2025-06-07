Salihli\'de şehit aileleri Kurban Bayramı\'nda unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Kaymakam Güldoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Temmuz 1997 tarihinde Hakkari'de teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Polis Memuru Mert Altıntaş'ın eşi İnci Altıntaş ile 30 Eylül 2016 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün eşi Merve Gür'ü ikametlerinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, şehit eşlerinin Kurban Bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde Kaymakam Güldoğan'a, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın eşlik ederken, ziyaretler yapılan dua ile son buldu.

Kaymakam Güldoğan "Devletimizin tüm imkanları ile her daim Şehit Yakını ve Gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi. - MANİSA