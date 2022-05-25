Salihli genç sigortacıya ağlıyor - Son Dakika
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Salihli genç sigortacıya ağlıyor

25.05.2022 18:01
Salihli genç sigortacıya ağlıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde amansız hastalığa yakalanan 2 çocuk annesi genç sigortacı Fatma Selcen Tekdal (43) hayata tutunamadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde amansız hastalığa yakalanan 2 çocuk annesi genç sigortacı Fatma Selcen Tekdal (43) hayata tutunamadı. Genç yaşta hayata veda eden Tekdal, gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Aksoy Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 1 ay önce lösemi tanısı konulan 43 yaşındaki Fatma Selcen Tekdal, tedavi gördüğü Medicana International İzmir Hastanesi'nde hayat mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu.

Salihli'de sigortacılık yapan Fatma Selcen Tekdal'ın genç yaşta hayata veda etmesi ise başta ailesi olmak üzere yakınlarını, meslektaşlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın tek bayan meclis üyesi aynı zamanda divan katip üyesi olan Tekdal, ayrıca bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe yönetim kurulunda görev yapmıştı.

Genç yaşta hayata veda eden Tekdal için Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tekdal, gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Tekdal'ın cenaze namazına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Salihli genç sigortacıya ağlıyor
Salihli genç sigortacıya ağlıyor
Salihli genç sigortacıya ağlıyor
Salihli genç sigortacıya ağlıyor
Salihli genç sigortacıya ağlıyor
Salihli genç sigortacıya ağlıyor
Salihli genç sigortacıya ağlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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