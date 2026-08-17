Şaloğlu Camii\'nde Kur\'an Kursu Sona Erdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ki Şaloğlu Camiinde düzenlenen yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursu çocuklara verilen çeşitli hediyeler ile sona erdi.

Şaloğlu Camiinde 6 hafta önce açılan kurs sona erdi. Kursta eğitim dönemi boyunca 50 çocuğa cami imamı Abdullah Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretildi. Altı hafta süren eğitim programı gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile sona erdi. Etkinliğe Sandıklı İlçe Müftülüğünü temsilen ilçe vaizlerinden Asiye Karagöz ve Din Hizmetleri Uzmanı Murat Çay ile Sandıklı Yaren Kültürünü Yaşatma Derneği adına Ahmet Nayan katıldı. Etkinlik misafirlerin camilerde Kur'an eğitiminin önemine dair konuşmaları ile başladı. Sonrasında kursiyer öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualar ile devam etti. Programın sonunda öğrencilerin tamamına başarı durumlarına göre

tablet, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.