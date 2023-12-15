 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Saman balyaları arasında uyuşturucu bulundu, 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Saman balyaları arasında uyuşturucu bulundu, 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde imal edip satan suç örgütüne yönelik jandarma operasyonu sonucunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt üyelerinin saman balyalarının arasına sakladığı esrar, eğitimli narkotik köpekleri tarafından bulundu.

Saman balyaları arasında uyuşturucu bulundu, 6 gözaltı
15.12.2023 - 22:27,
Abone Ol

Saman balyaları arasına gizlenmiş kavanozlardan uyuşturucu çıktı

Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe: 6 gözaltı

Uyuşturucu madde imal edip satan suç örgütüne jandarmadan operasyon

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde imal edip satan suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı. Operasyon 9 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler 6 kişiyi gözaltına alırken, örgüt üyelerinin saman balyalarının arasına kavanoz içerisinde sakladığı esrarı ise eğitimli narkotik köpekleri buldu.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal edip ve satan bir suç örgütünün peşine düştü. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kent merkezi, Sandıklı ve Sultandağı ilçelerinde örgüt üyelerinin adreslerini tespit etti. Ardından ekipler önceden belirlenen 9 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda B.S. gözaltına alınırken örgüt lideri olduğu öne D.U.'yu ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Jandarma uyuşturucu ile birlikte silahlarda ele geçirdi

Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 62 gram metamfetamin, 61 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız av tüfekleri için şahıslara 11 bin 456 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma hiçbir detayı atlamadı

Operasyonda baskında yapılan aramalar ise jandarma kameralarına yansıdı. Eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda baskın yapılan adreslerin didik didik arandığı gözlendi. Görüntülerde en dikkat çekici anlardan birisi ise ekiplerin üstü branda ile kapatılmış saman balyalarının arasına kavanoz içerisinde gizlenmiş esrarın bulunma anı oldu. Hiçbir detayı atlamayan jandarma ekipleri uyuşturucuları adeta elleri ile koymuş gibi tek tek buldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Operasyon, Narkotik, Jandarma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saman balyaları arasında uyuşturucu bulundu, 6 gözaltı - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: Saman balyaları arasında uyuşturucu bulundu, 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement