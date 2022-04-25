Samandağ'a çok amaçlı salon ve taziye evi - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Değirmenbaşı Mahallesi çok amaçlı salon taziye evi hizmete açıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz tarafından açılan çok amaçlı salon, taziye evi içerisinde kütüphane, çalışma odası bulunuyor.

Açılışta konuşan Başkan Eryılmaz, "Eski Değirmenbaşı Belediye binası harabe ve atıl durumdaydı. Mahallenin ihtiyacı olan taziye salonunu bu harabe ve atıl binanın yerine yaparak mahallemize kazandırdık. Özellikle okula yakın olmasından kaynaklı alt tarafını kütüphane ve çalışma odası şeklinde tasarlayarak çocuklarımızın faydalanabileceği hale getirdik. Daha önce de Cumhuriyet Mahallesi, Çöğürlü Mahallesi ve Koyunoğlu mahallelerimize bu şekilde taziye evi ve çok amaçlı salon kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de farklı mahallerimize çok amaçlı salon kazandıracağız. Tomruksuyu Mahallesi, Uzunbağ Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi ve Kurtderesi Mahallelerimizin de taziye evi projelerini hazırladık. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Bütün mahallelerimize taziye evi kazandırarak vatandaşlarımızın acı günlerinde misafirlerini ağırlayabilecekleri hijyenik ve temiz bir ortam sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, taziye salonunun mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY