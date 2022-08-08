Samandağ'da yaz kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Samandağ'da yaz kurslarına yoğun ilgi

08.08.2022 17:01
Samandağ'da yaz kurslarına yoğun ilgi

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Ücretsiz Yaz Kursları" devam ediyor.

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Ücretsiz Yaz Kursları" devam ediyor.

Yaz tatillerinde hem çocukların tatillerini verimli geçirmeleri hem de bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Voleybol, Badminton, Boks- Kick Boks, Atletizm, Basketbol ve Keman kursları bu yoğun ilgi gördü.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları doğrultusunda çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla başlattığımız yaz kurslarımız devam ediyor. Geleneksel hale getirdiğimiz yaz kurslarımıza vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizi memnun etti. 7 farklı branşta Samandağlı çocuklarımızın ücretsiz faydalandıkları, eğlenerek kendilerini geliştirebildikleri, sosyal aktivite ihtiyaçlarını giderebildikleri kurslarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Aynı zamanda Beden Eğitimi öğretmeni tarafından her sabah Atatürk Sahil Parkında egzersiz ve Step-Aerobik derslerinin devam ettiği kaydedildi. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kick Boks, voleybol, Samandağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samandağ'da yaz kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da yaz kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
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