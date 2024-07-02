Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen için veda yemeği düzenlendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen için veda yemeği düzenlendi.

Yaklaşık 2 yıldır Samandağ ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mehmet Onurkan Gülderen'in tayini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara'nın Kahramankazan ilçesine çıktı. Tayini çıkan Başsavcı Güleren için veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine; Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve kurum müdürleri katıldı. - HATAY