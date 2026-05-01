Samandağ\'da içme suyu şebeke projesinin yüzde 88\'i tamamlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Samandağ ilçesinde 7 mahallenin içme suyu sorununu çözmek amacıyla yürüttüğü Tekebaşı Grup İçme Suyu Şebeke İnşaatı Projesi'nde çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Koyunoğlu, Mızraklı, Yeşilköy ve Kuşalanı mahallelerini kapsayan proje kapsamında, toplam 125 bin 813 metre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin 115 bin 500 metresi tamamlanarak yüzde 88 seviyesine ulaşıldı. Abone bağlantılarının ise yüzde 70'i gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte eski ve ekonomik ömrünü dolduran hatların devre dışı bırakılması, su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor.

Yeşilköy Mahalle Muhtarı Garip Ergin, yenilenen şebeke sayesinde mahalle sakinlerinin temiz ve güçlü içme suyuna kavuşacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - HATAY