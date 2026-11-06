Samandağ'da yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Samandağ'da yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

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Samandağ\'da yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Güneş ışıklarının yağmur bulutları arasından çıkmasıyla oluşan gökkuşağı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilgi çekti. Yağmur bulutlarının arasından çıkan güneş ışıklarıyla oluşan gökkuşağı, görsel güzellik oluşturdu. Renkleriyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA
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