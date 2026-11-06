Samandağ\'da yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

Samandağ'da yağış sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Güneş ışıklarının yağmur bulutları arasından çıkmasıyla oluşan gökkuşağı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilgi çekti. Yağmur bulutlarının arasından çıkan güneş ışıklarıyla oluşan gökkuşağı, görsel güzellik oluşturdu. Renkleriyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,
Kaynak: DHA
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