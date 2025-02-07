Samandağ'da Yeni Anaokulu Açıldı - Son Dakika
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Samandağ'da Yeni Anaokulu Açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever bir vakfın işbirliğiyle Samandağ'da '6 Şubat Dünya Çocukları Anaokulu' açıldı. Anaokulu, deprem sonrası eğitim hizmetleri sunmak için inşa edildi ve öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hizmet verecek.

07.02.2025 23:01
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Samandağ'a kreş

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi ile hayırsever bir vakıfla birlikte Samandağ'da '6 Şubat Dünya Çocukları Anaokulu'nun açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir oldu. Depremin yaraları sarıldığı kentte, Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla destek olmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi ile hayırsever bir vakıf tarafından Samandağ ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde, '6 Şubat Dünya Çocukları Anaokulunun açılış töreni yapıldı. 6 bin metrekare alana inşa edilen anaokulda, eğitim ve bahçe dışında geri kalan bölümlerde ise küçükbaş hayvanların olacağı bir çiftlik ve hobi bahçesi yer alıyor. Anaokulunda 3 dilde eğitim verilirken çeşitli etkinliklerle çocukların eğitimine katkı veriyor. Yeni açılan anaokulunda; yalnız ve çalışan annelerin çocuklarıyla gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına öncelik veriliyor. Anaokulun açılış törenine; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile birlikte vatandaşlar da katıldı.

Türk- Alman dostluğuna değindiği konuşmasında Başkan Öntürk, "Tüm deprem bölgelerine hizmet eden herkese, dünyanın dört bir köşesinden ülkemize yardıma koşan tüm ülkelere ben burada şükranlarımı sunuyorum. Bizim acımızda bizim yanımızda oldunuz, acılarımızı azaltınız. İnşallah, dünya bir daha böyle bir afeti yaşamaz. Biz de her zaman Almanya ile acılarımızda da sevinçlerimizde de bir olacağız. Bu kreş buradaki çocuklarımızın zor günde hiç unutmayacak. Burada ilk bilgileri öğreneceği bir kreş olduğu için önemli olacak. Bu kreşi hayata geçiren hem Alman dostlarımıza hem de Almanya'da yaşayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarından dolayı Samandağ Belediye Başkanına ve ekibime de teşekkür ediyorum. Kreşimiz, Samandağ'ımıza hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samandağ'da Yeni Anaokulu Açıldı - Son Dakika

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