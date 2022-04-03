Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor - Son Dakika
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Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor

03.04.2022 14:09
Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor

Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan, 1993 yılında inşa edilen ve büyük bölümü atıl olan Eski Askerlik Şubesi yerindeki bina sökülerek yerine park yapılacak.

Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan, 1993 yılında inşa edilen ve büyük bölümü atıl olan Eski Askerlik Şubesi yerindeki bina sökülerek yerine park yapılacak.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yaptığı açıklamada, "33 yıl önce 1993 yılında yapılmış, ucube gibi şehrin merkezinde duran ve bir türlü çözülemeyen bu binanın yıkımı bizim yönetime nasip oldu. 30 yıldır çözülemeyen birçok sorundan biri olan Samandağ eski askerlik şubesinin yerinde yapılmış olan bu bina ile ilgili hukuki süreç tamamlandı. Bununla ilgili meclis üyelerimiz ile beraber yıkım kararı aldık. Bu bina yıkıldıktan hemen sonra burada güzel bir parkı Samandağımıza kazandıracağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Halkımızın böyle bir talebi, böyle bir beklentisi vardı ve bu beklentiye cevap verecek şekilde projemizi hazırladık, en kısa sürede ihalesine çıkacağız. Samandağ halkımıza merkezde soluk alabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri yemyeşil, güzel bir parkı kendilerine hediye edeceğiz" dedi.

Binanın en geç 15 gün içerisinde yıkılacağını, en kısa sürede hazırladıkları park projesini hayata geçireceklerini belirten Başkan Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bu binada daha önce Belbir ile yapılmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden dolayı dükkan almış olan vatandaşlarımız vardı. Alt katı kullanıyorlardı. Mahkeme bu konuda karar verdi. Mahkemenin vermiş olduğu karar çerçevesinde buradan dükkan alan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden, paralarını en geç bir ay içerisinde ödeme sözü veriyoruz. Bu da bizim oradaki vatandaşlarımıza bir müjdemiz olsun. Kimseyi mağdur etmeden, Samandağ'ın kronik hale gelmiş sorununu çözmek suretiyle Samandağımıza güzel bir park kazandırmış ve bu sorunu çözmüş olacağız. 50-60 yıldır ilçemizin çözülmeyen diğer sorunlarına da tek tek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Güzel bir Samandağ'ı, yaşanabilir bir Samandağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz." - HATAY

Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor
Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor
Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor

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Refik Eryılmaz, Samandağ, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samandağ merkezindeki 33 yıllık bina yakılıyor - Son Dakika


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