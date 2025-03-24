Samet Balcı Türkiye Judo Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Yerel

Samet Balcı Türkiye Judo Şampiyonu Oldu

Samet Balcı Türkiye Judo Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nden Samet Balcı, Türkiye Özel Sporcular Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kazandığı madalyayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ithafen takdim eden Balcı, Başkan'ın desteklerinin önemini vurguladı.

24.03.2025 12:20  Güncelleme: 12:21
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün özel sporcusu 27 yaşındaki Samet Balcı, Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonluk sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Balcı, kazanmış olduğu madalyayı, kendisine verdiği desteği esirgemeyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ithafen takdim etti.

Ankara'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Samet Balcı, üstün performansıyla tüm rakiplerini geride bırakıp, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Büyük bir mutluluk yaşayan Samet Balcı, "Sayın Başkanım, verdiğiniz imkanlar sayesinde Türkiye şampiyonu oldum. Size ithafen altın madalyayı armağan ediyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar ise Samet'in başarısından dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, "Samet, verdiği sözü tuttu ve altın madalyayı kazandı. Özel sporcularımıza verdiğimiz desteği artırarak, onların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için gerekli tüm imkanları sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Özel sporcuların başarısının, azim ve kararlılıkla her şeyi başarabileceklerini gösterdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sporcularının bu anlamda büyük bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Samet ve diğer tüm özel sporcuların her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı, spora ve sporculara sağladığı kıymetli destekler için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Arı, Başkan Çolakbayrakdar'ın özel sporculara yönelik gösterdiği ilgi ve desteğin, spor alanındaki başarıların artmasına katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samet Balcı Türkiye Judo Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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