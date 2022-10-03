Şampiyon pehlivanlar omuzlarla taşındı, koçlar kesildi - Son Dakika
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Şampiyon pehlivanlar omuzlarla taşındı, koçlar kesildi

03.10.2022 14:30

- Şampiyon pehlivanlar omuzlarla taşındı, koçlar kesildi Kahramanmaraş'a şampiyonlukla dönüp sevenleri tarafından omuzlarda taşınan iki güreşçi adına, koçlar kesilip yemek ikram edildi.

- Şampiyon pehlivanlar omuzlarla taşındı, koçlar kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'a şampiyonlukla dönüp sevenleri tarafından omuzlarda taşınan iki güreşçi adına, koçlar kesilip yemek ikram edildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Boyalı mahallesinde kurulan er meydanında köy güreşleri kategorisinde başpehlivan olan 33 yaşındaki İbrahim Avcı, vatandaşların omuzlarına alınarak Çamlıbel mahallesine getirildi. Koçlar kesilen başpehlivan onuruna 150 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Başpehlivan İbrahim Avcı, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Sporcunun annesi ve babası ise mutlu olduklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

24 yaşındaki İbrahim Kar ise 65 kilogramda Dünya Göçebe Oyunları Aba Güreşi'nde şampiyon oldu. Sporcu; Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Hindistan'dan katılan rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Sporcuyu Onikişubat ilçesi Ilıca mahallesinde sevenleri karşıladı. Araç konvoylarıyla Ilıca mahallesine getirilen güreşçi, omuzlarda mahalle içerisinde gezdirildikten sonra, Gölgeli mahallesine getirildi. Burada da güreşçi adına yaklaşık bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şampiyon pehlivanlar omuzlarla taşındı, koçlar kesildi - Son Dakika

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