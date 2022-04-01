Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) el sanatları sergisi açıldı.

Samsat ÇATOM'da birçok dalda eğitim alan kursiyerlerin üretimini gerçekleştirdiği el emeği göz nuru ürünlerin bulunduğu serginin açılışına Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

Sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Daha önce GAP idaresi bünyesinde bulunan ve 2021 yılında Bakanlığımıza devri yapılan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerimizden biri olan Samsat ÇATOM'da kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri böyle anlamlı ve güzel bir serginin açılışını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Samsat ilçemizde yaşamını sürdüren kadınların güçlenmesi ve istihdamında önemli rol oynayan Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezimizde bölgenin tarihsel ve kültürel dokularını yansıtan çalışmaların ortaya çıkarılması ile ilimize has karakteristik toplumsal zenginliğin ne kadar fazla olduğunu bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezimize katkı sağlayan Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, bu güzel sergi ile bizleri buluşturan tüm mesai arkadaşlarımı ve kadınlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - ADIYAMAN