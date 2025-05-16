Samsat'ta 2025 Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Samsat'ta 2025 Meclis Toplantısı Yapıldı

Samsat\'ta 2025 Meclis Toplantısı Yapıldı

Samsat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı 1. olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

16.05.2025 18:09
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yılı, 1. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar başkanlığında, Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Müdürü Mazhar Yelboğa ve İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar'ın yanı sıra birlik meclis üyeleri katıldı.

Toplantı Kaymakam Yaşar Artar'ın açılış konuşması ve gündemin okunması ile başladı. Daha sonra bir yıl görev yapmak üzere dört encümen üyesinin seçimine geçildi. Yapılan gizli seçimde Kırmacık Köyü Muhtarı Bahri Açıkalın ve Tepeönü Köyü Muhtarı Ziya Ayhan bir yıl görev yapmak üzere asil üye olarak seçildi.

Yapılan seçimlerden sonra 2024 yılı kesin hesaplarının incelenmesine geçildi. Kesin hesap cetvelleri olan; bütçe giderleri kesin hesap cetveli, bütçe gelirleri kesin hesap cetveli, Aralık 2024 ayı sonu itibariyle genel mizan tablosu, bilanço ve muhasebe yetkilisine ait liste üzerinde gerekli inceleme ve görüşmeler yapılarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2024 yılı kesin hesabı oybirliği ile kabul edildi.

2025 Yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildikten sonra muhtarlara söz verilerek ihtiyaç ve talepleri dinlendi, yapılması gereken hususlar görüşüldü. Toplantı, Kaymakam Yaşar Artar'ın teşekkür konuşması ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsat'ta 2025 Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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