Samsat'ta Nar Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsat'ta Nar Hasadı Başladı

Samsat\'ta Nar Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde nar hasadı başladı, üretim ihraç ediliyor.

22.10.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yetiştirilen ve çoğunluğu ihraç edilen nar hasadı başladı.

Samsat ilçesinde en fazla nar ekilişi bulunan Göltarla Köyü'nde yapılan nar hasadını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de nar üretiminde önemli bir yeri olan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yetiştirilen narların büyük bir kısmı ihraç edilirken, iç piyasada sofralık ve meyve suyu yapımında da değerlendirildiği bildirildi. Hicaz narı olarak adlandırılan kalitesi, lezzeti ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen organik narın önemli merkezlerinden olan Samsat ilçesinde son yıllarda geleneksel kuru tarım algısına alternatif ürün olarak yetiştiriliyor.

Samsat İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte Göltarla köyünde nar hasadını sürdüren işçileri ziyaret eden Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Köy Muhtarı Şevket Albayrak ve diğer yetkililerden bilgiler aldı.

Burada bir açıklama yapan Kaymakam Artar, Samsat ilçesinde ürün çeşitliliğinin zenginleştiğine dikkat çekerek, kaliteli nar üretiminin de bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Kaymakam Artar, "Samsat ilçemiz küçük bir ilçe olmasına rağmen tarımın birkaç alanında söz sahibi durumdadır. Özellikle tütün ve nar üretiminde belirleyici bir rol oynamaktadır. Tarlalarımızda çiftçilerimiz arı gibi çalışmakta aile bütçesi ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadırlar. Bugünlerde nar hasadı yapılmaktadır. Bu yıl yaklaşık 7 bin dekar üretim alanında 15 bin ton rekolte beklenmektedir. Üretilen narların kalite ve lezzeti ile tercih edilen ve alıcı bulan türden olması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Çiftçilerimizi tebrik ediyor, bereketli bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Samsat, Yerel, Tarım, Nar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsat'ta Nar Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:31:05. #1.13#
SON DAKİKA: Samsat'ta Nar Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.