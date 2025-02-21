Samsat'ta Sosyal Konut İnşaatları Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Samsat'ta Sosyal Konut İnşaatları Hızla İlerliyor

Samsat\'ta Sosyal Konut İnşaatları Hızla İlerliyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan 125 dairelik sosyal konut projesinde sona gelindi. Mayıs ayında teslim edilmesi planlanan konutlar, depremzede vatandaşlar dahil olmak üzere belirlenen hak sahiplerine verilecek.

21.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:36
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sosyal konut inşaatları hızla ilerliyor.

Samsat Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Samsat ilçe merkezinde yaptırılan Atatürk Barajı Gölü manzaralı sosyal konutların inşaatında sona gelindi ve Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor. 25 tanesi depremde hak sahibi olan vatandaşlar için geriye kalan 100 tanesi ise sosyal konut olmak üzere 21 bloktan oluşan 125 daireli sosyal konutların yakın zamanda tamamlanarak belirlenen vatandaşlara teslim edileceği bildirildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, 11 ilde deprem evleri yapılırken, Samsat gibi küçük bir ilçede buna ilave olarak sosyal konut projesinin hayata geçirilmesinin "Güçlü Türkiye" anlamına geldiğini söyledi.

Başkan Fırat, "Güçlü Türkiye'yi içine sindiremeyen bazıları deprem evlerinin yapılamayacağını ifade ediyorlardı. İki yıl olmadan 11 ilimizde deprem evleri tamamlama aşamasına gelirken, Samsat gibi küçük bir ilçemizde deprem evlerine ilaveten bir yıl gibi kısa bir sürede 125 adet sosyal konutta tamamlama aşamasına getirildi. İşte bunun adı güçlü Türkiye ve inanmış kadroların neler yapabileceğinin göstergesidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsat'ta Sosyal Konut İnşaatları Hızla İlerliyor - Son Dakika

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