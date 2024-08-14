Samsat\'ta yaz Kur\'an kurslarına devam eden çocuklar bilinçlendirildi

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklar eğlenirken bilinçlendirildi.

Samsat Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur'an kurlarına devam eden öğrenciler, Sahabe Safvan bin Muattal kabrinin bulunduğu külliyede bir araya gelerek piknik yaptı.

Samsat İlçe Müftülüğü koordinesinde Kur'an Kursu hocaları nezaretinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar düzenlenen futbol turnuvası sonunda madalyalarını aldılar. Filistin konulu şiir ve marşlar seslendiren çocuklar, Filistinli çocukların islenen bu zulmü hak etmediklerini belirterek, katliamın durdurulmasını istedi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklara moral olması açısından düzenledikleri etkinliklerin güzel, anlamlı ve verimli geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN