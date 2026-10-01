Samsun 1849 faal dernekle Türkiye\'de 8., Karadeniz\'de 18 il arasında zirvede yer aldı

SAMSUN (İHA) – Samsun, bin 849 faal dernek sayısıyla Türkiye genelinde en çok dernek bulunduran 8. il konumunda bulunurken, Karadeniz'de ise 18 il arasında birinci sırada yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de en çok faal dernek bulunan il İstanbul olarak dikkat çekiyor. 23 bin 758 faal dernek ile başı çeken İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Antalya, Samsun, Gaziantep ve Sakarya takip ediyor.

Türkiye genelinde en çok faal dernek sayısında 8. sırada yer alan Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde ise 18 il arasında birinci sırada bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nde bin 849 faal dernek ile birinci sırada yer alan Samsun'u sırasıyla Trabzon (bin 559), Ordu (bin 10), Zonguldak (862), Düzce (798), Giresun (676), Karabük (663), Rize (609), Bolu (579), Tokat (559), Kastamonu (554), Çorum (515), Amasya (375), Artvin (367), Sinop (331), Bartın (298), Gümüşhane (261) ve Bayburt (149) takip etti.

İllere göre faal dernek sayıları, bakanlığın ilgili sayfasında belirli aralıklarla güncelleniyor.