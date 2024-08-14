Samsun 2023 Yılında 14 Bin 794 Kişi Net Göç Aldı

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Samsun 2023 yılında yurt içinden 14 bin 794 kişi net göç aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

Toplam nüfusu 1 milyon 377 546 olan Samsun; illerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı istatistiklerine göre toplam 65 bin 364 göç aldı, 50 bin 570 göç verdi. Buna göre Samsun 14 bin 794 net göç aldı. Net göç hızı da yüzde 10,8 oldu. - SAMSUN