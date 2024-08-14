Samsun 2023 Yılında 14 Bin 794 Kişi Net Göç Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun 2023 Yılında 14 Bin 794 Kişi Net Göç Aldı

Samsun 2023 Yılında 14 Bin 794 Kişi Net Göç Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun 2023 yılında yurt içinden 14 bin 794 kişi net göç aldı. Toplam nüfusu 1 milyon 377 546 olan Samsun, göç istatistiklerine göre 65 bin 364 göç aldı ve 50 bin 570 göç verdi. Net göç hızı ise yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

14.08.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun 2023 yılında yurt içinden 14 bin 794 kişi net göç aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

Toplam nüfusu 1 milyon 377 546 olan Samsun; illerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı istatistiklerine göre toplam 65 bin 364 göç aldı, 50 bin 570 göç verdi. Buna göre Samsun 14 bin 794 net göç aldı. Net göç hızı da yüzde 10,8 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, samsun, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun 2023 Yılında 14 Bin 794 Kişi Net Göç Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
17:15 Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur
17:14 Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 12:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun 2023 Yılında 14 Bin 794 Kişi Net Göç Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement