Samsun\'a Türkiye\'nin En Büyük Çocuk Dünyası Projesi Geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı Çocuk Dünyası projesinde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'nin en büyük trambolin parkı, en büyük soft play oyun alanı ve aynı zamanda en büyük airdome eğlence merkezi olacak projenin yüzde 55'inin tamamlandığını söyledi.

Çocuk Dünyası'na yakında kavuşuyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. Canik ilçesi Doğu Park'ta 7 bin m2 alanda çalışmalarına başlanan Çocuk Dünyası projesi hızla devam ediyor. Yüzde 55 fiziki gerçekleşmeye ulaşan projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Samsun, Türkiye'nin en büyük trambolin parkı, en büyük soft play oyun alanı ve aynı zamanda en büyük airdome eğlence merkezi olacak

Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük şişme oyun ve eğlence parkı olan Çocuk Dünyası'nda; 5 bin 650 metrekarelik kapalı alanda, dev eğlence Samsunlularla buluşacak. Bin 400 metrekare alanla Türkiye'nin en büyük soft play alanlarından birinde ise küçükler için dev bir macera sunulacak. Bin 250 metrekare trambolin park ile bölgenin en büyüğü olmaya aday. Bin 240 metrekare şişme oyun alanı, Türkiye'nin en büyük kapalı inflatable oyun parklarından birisi konumunda. Yeşil alaları, oturma olanları ve macera dolu oyun alanları ile güvenli ve keyif dolu bir alan olacak Çocuk Dünyası hem çocuklar hem aileleri için muhteşem bir sosyal alan olma özelliği de taşıyacak.

Örnek konseptte bir Çocuk Dünyası projesini Samsun'a kazandırdıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Mutlu çocukların şehri Samsun, her alanda daha ileri Samsun diyerek çıktığımız yolda verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getiriyoruz. Türkiye'nin en büyük trambolin parkı, en büyük soft play oyun alanı ve en büyük airdome eğlence merkezi olan Çocuk Dünyası projesini Samsun'umuza kazandırıyoruz. Örnek konseptte bir proje. Ekiplerimiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Şişme oyun grupları, top havuzu, lunapark, macera parkı, trambolin park, kafenin yer aldığı projemiz çocuklarımız için yepyeni bir deneyim alanı olacak, Projemizin yüzde 55'i tamamlandı. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN