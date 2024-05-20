Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, düzenlediği organizasyonla, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından iki günlük AB Gençlik Programlarını tanıtıcı bir etkinlik düzenlendi. Program kapsamında ilk gün Proje ve AR-GE Topluluğu iş birliği ile Samsun Üniversitesi'nde, ikinci gün ise Erasmus Ofisi işbirliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde üniversiteli öğrencilerle buluşuldu. Gerçekleştirilen etkinlikte Eğitmen Bahadır Ülgen, gençlere Avrupa fırsatlarından yararlanma konusunda detaylı bilgiler verdi.

"Gençlik toplumun beşeri sermayesidir"

Samsun AB Bilgi Merkezi olarak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam etiklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Yine çok özel bir etkinlikle üniversiteli öğrencilerimizle buluştuk. Gençlik, toplumların beşeri sermayesini oluşturmada insan yaşamının en kayda değer aralığını temsil eden bir dönem olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla, gençliğe yatırım, aynı zamanda toplumun kendisine yaptığı bir yatırımdır. Beşeri sermaye kapsamında, katma değeri yüksek olan ve geleceğin etkin bir şekilde oluşturulmasında önemli bir pay sahibi olan bu yatırımın önemi, günümüz dünyasında giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bugünün ortakları ve gelecek nesillerin mimarı olarak gençliğin toplumda özerk ve eşit olarak yer alması ve topluma katkı sağlamaları beklenmektedir. Bu nedenle iyi eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve vizyonlarını genişletmeliler. Dünyayı görmeli, yeni insanlar yeni kültürler tanımalılar. Bunun için en ulaşılabilir araçlardan biri gençlik programları ve bunların oluşturduğu fırsatlardır. Avrupa Gençlik programları gençlerin yabancı kültürleri tanımalarında ve kendi kültürlerini tanıtmalarında, sosyal ve kültürel beceriler edinmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, AB ülkelerinde gerçekleştirilen aktiviteleri, projeleri ve fırsatları tanımaları amacıyla şehrimizde bulunan iki üniversitenin gençlerine yönelik olarak bir eğitim programı planladık" dedi. - SAMSUN