Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı

Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi, düzenlediği etkinlikle gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı. İki günlük etkinlik kapsamında Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde üniversiteli öğrencilerle buluşuldu. Eğitmen Bahadır Ülgen, gençlere Avrupa fırsatları hakkında detaylı bilgiler verdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gençliğin toplumun beşeri sermayesini oluşturduğunu ve gençlere yatırımın topluma yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Gençlik programlarının gençlerin kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler edinmeleri konusunda önemli katkılar sağladığını vurguladı.

20.05.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, düzenlediği organizasyonla, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından iki günlük AB Gençlik Programlarını tanıtıcı bir etkinlik düzenlendi. Program kapsamında ilk gün Proje ve AR-GE Topluluğu iş birliği ile Samsun Üniversitesi'nde, ikinci gün ise Erasmus Ofisi işbirliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde üniversiteli öğrencilerle buluşuldu. Gerçekleştirilen etkinlikte Eğitmen Bahadır Ülgen, gençlere Avrupa fırsatlarından yararlanma konusunda detaylı bilgiler verdi.

"Gençlik toplumun beşeri sermayesidir"

Samsun AB Bilgi Merkezi olarak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam etiklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Yine çok özel bir etkinlikle üniversiteli öğrencilerimizle buluştuk. Gençlik, toplumların beşeri sermayesini oluşturmada insan yaşamının en kayda değer aralığını temsil eden bir dönem olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla, gençliğe yatırım, aynı zamanda toplumun kendisine yaptığı bir yatırımdır. Beşeri sermaye kapsamında, katma değeri yüksek olan ve geleceğin etkin bir şekilde oluşturulmasında önemli bir pay sahibi olan bu yatırımın önemi, günümüz dünyasında giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bugünün ortakları ve gelecek nesillerin mimarı olarak gençliğin toplumda özerk ve eşit olarak yer alması ve topluma katkı sağlamaları beklenmektedir. Bu nedenle iyi eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve vizyonlarını genişletmeliler. Dünyayı görmeli, yeni insanlar yeni kültürler tanımalılar. Bunun için en ulaşılabilir araçlardan biri gençlik programları ve bunların oluşturduğu fırsatlardır. Avrupa Gençlik programları gençlerin yabancı kültürleri tanımalarında ve kendi kültürlerini tanıtmalarında, sosyal ve kültürel beceriler edinmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, AB ülkelerinde gerçekleştirilen aktiviteleri, projeleri ve fırsatları tanımaları amacıyla şehrimizde bulunan iki üniversitenin gençlerine yönelik olarak bir eğitim programı planladık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Salih Zeki Murzioğlu, Gençlik, Samsun, Avrupa Birliği, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlere AB Gençlik Programlarını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement