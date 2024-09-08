Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi\'ne 5 Ayda 403 Bin 303 Çağrı Geldi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olan 153 Çözüm Merkezi, 5 ayda 403 bin 303 çağrıya yanıt verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizi de sürece dahil ederek taleplere anında müdahale ediyoruz" dedi.

Kent yönetiminde ortak akıl ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile her zaman vatandaşların yanında yer alarak tüm talep ve önerilere hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri alarak ilgili birimlere aktarıyor ve vatandaşlardan gelen sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Çözüm merkezi, son 5 ayda 403 bin 303 çağrıya yanıt verdi.

Çeşitli konularda bilgi almak, talep ve önerilerini iletmek veya SAMAIR, Odak Samsun Turizm Otobüslerine rezervasyon yaptırmak için 153 Çözüm Merkezi'ni 5 ayda 403 bin 303 kişi aradı. Rezervasyon işlemlerinin yanı sıra gelen diğer çağrılar neticesinde 116 bin kişinin sorunu ekipler tarafından çözüme kavuşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz dinleyen ve anlayan bir anlayışla yola çıkmış bulunuyoruz. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını çok önemsiyoruz. Bu noktada 153 Çözüm Merkezi'miz önemli bir sorumluluğu üstleniyor. Belediyemizin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor. Burası bizim hemşehrilerimizle buluşma noktamız. Onların talepleri, sorunları bizim için önemli ve biz onlara çare olmak için çalışıyor, hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 153 Çözüm Merkezi'miz ortak akıl ilkesiyle yönetim anlayışımıza da katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizi de sürece dahil ederek her sorunlara anında müdahale ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN