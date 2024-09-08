Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi'ne 5 Ayda 403 Bin 303 Çağrı Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi'ne 5 Ayda 403 Bin 303 Çağrı Geldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi\'ne 5 Ayda 403 Bin 303 Çağrı Geldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Son 5 ayda 403 bin 303 çağrıya yanıt veren merkez, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

08.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olan 153 Çözüm Merkezi, 5 ayda 403 bin 303 çağrıya yanıt verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizi de sürece dahil ederek taleplere anında müdahale ediyoruz" dedi.

Kent yönetiminde ortak akıl ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile her zaman vatandaşların yanında yer alarak tüm talep ve önerilere hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri alarak ilgili birimlere aktarıyor ve vatandaşlardan gelen sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Çözüm merkezi, son 5 ayda 403 bin 303 çağrıya yanıt verdi.

Çeşitli konularda bilgi almak, talep ve önerilerini iletmek veya SAMAIR, Odak Samsun Turizm Otobüslerine rezervasyon yaptırmak için 153 Çözüm Merkezi'ni 5 ayda 403 bin 303 kişi aradı. Rezervasyon işlemlerinin yanı sıra gelen diğer çağrılar neticesinde 116 bin kişinin sorunu ekipler tarafından çözüme kavuşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz dinleyen ve anlayan bir anlayışla yola çıkmış bulunuyoruz. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını çok önemsiyoruz. Bu noktada 153 Çözüm Merkezi'miz önemli bir sorumluluğu üstleniyor. Belediyemizin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor. Burası bizim hemşehrilerimizle buluşma noktamız. Onların talepleri, sorunları bizim için önemli ve biz onlara çare olmak için çalışıyor, hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 153 Çözüm Merkezi'miz ortak akıl ilkesiyle yönetim anlayışımıza da katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizi de sürece dahil ederek her sorunlara anında müdahale ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi'ne 5 Ayda 403 Bin 303 Çağrı Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi 153 Çözüm Merkezi'ne 5 Ayda 403 Bin 303 Çağrı Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement