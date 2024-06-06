Samsun Çevre Platformu, Kurupelit Yat Limanı projesine karşı çıkıyor

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun Çevre Platformu sözcüsü Adnan Korkmaz, Kurupelit Yat Limanı projesine ilişkin, "Bizlere çözüm olarak sunulan yeni proje kamunun kaynağının yani bizlere ait 18 milyon doların daha israf edilmesi projesidir. Bizler aklın ve bilimin ışığında hareket ederek mevcut marinanın iyileştirilerek korunması için gerekli çalışmaların yapılmasını öncelikle talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Samsun Çevre Platformu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla İlkadım Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Samsun Çevre Platformu sözcüsü Adnan Korkmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anayasamızın 56. maddesinde 'herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir' denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Ancak ülkemizde ve bölgemizde biz vatandaşların çevreci bilinci olmasının haricinde çevreyi korumak görevini de üstlenme zorunluluğu bulunmaktadır. Zira kamu görevi yürüten yöneticiler ve yerel yönetimler başta olmak üzere rant uğruna, aklı ve bilimi referans almayan unsurlar tarafından çevreye duyarlı olmayan, yaşam alanlarımızı yaşanmaz hale getiren, kamusal alan olan sahillerimizi halkın kullanımına kapatan, denizimizi ve havamızı kirleten, sahillerimizi yok eden akıl dışı uygulamaları hayata geçirmek istemektedirler. Biz çevre bilincine sahip olan bireyler olarak yaşam alanlarımızı her zamanki gibi korumaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bilimsel ve teknik verilerden yoksun projelendirme sonucu inşa edilen Kurupelit Yat limanı, bulunduğu bölgedeki dalga hareketlerini doğu istikametine yönlendirerek, doğusunda bulunan sahillerde tahribat oluşturmaya başlamış ve oluşturmaya devam etmektedir. Yine Yat Limanı giriş ağzının yanlış planlanması neticesinde, denizin oluşturduğu su hareketleri sonucu Yat limanı içi kum toplamış, liman kullanılabilir olmaktan çıkmış, yosun kaplanmak sureti ile deniz yüzeyinde kirlilik meydana gelmiştir.

"Gerçekçi çözümler üretilmesini talep ediyoruz"

Biz çevreciler olarak; yapılacak yatırımlarda bilime, ilgili meslek odalarına ve toplumun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına saygı duyularak hareket edilmesini aksi halde kamu kaynakları kullanılarak büyük beklenti ile inşa edilen balıkçı barınağı, yat limanı, deniz dolgusu ile sahil yolu ve tersane gibi yatırımların sadece rant kaygısıyla, yanlış yer seçimi ve yanlış planlama ile doğaya zarar veren, kentimizi yaşanmaz hale getiren yapılara dönüştüğünü defalarca söyledik. Mevcut marinanın hatalı olarak yapımını gerçekleştiren görevlilerinin kamu zararının hesabını vermesi gerekirken, yeni bir hatalı imalatın yapılmasını Atakumlular başta olmak üzere tüm Samsunluların ve çevrecilerin karşı duruş seslerine, ilgili bakanlığın ve yerel yöneticilerin duyarlı kalacağını umut ediyoruz. Yeni imar planında denizin doldurulması ve mendireğin daha açığa alınması çözüm değil, yeni sorunların başlangıcı olacağını görüyoruz, çözüm olarak sunulan yeni imar planının daha vahim sonuçlar doğuracağını yaşayarak görmek istemiyoruz. Bilimi esas alarak daha gerçekçi çözümler üretilmesini talep ediyoruz. Çözüm olarak bizlere sunulan proje tamamen rant projesidir. Çözüm olarak sunulan proje kamusal alan olan sahillerin halkın kullanımına kapatılmasına neden olacak bir projedir. Bizlere çözüm olarak sunulan yeni proje kıyı erozyonunu artıracak ve marinanın doğusundaki kumsal alanların daha da yok olmasına neden olacak bir projedir. Bizlere çözüm olarak sunulan yeni proje kamunun kaynağının yani bizlere ait 18 milyon doların daha israf edilmesi projesidir. Bizler aklın ve bilimin ışığında hareket ederek mevcut marinanın iyileştirilerek korunması için gerekli çalışmaların yapılmasını öncelikle talep ediyoruz. Dün yapılan halkı bilgilendirme toplantısında da görüldüğü üzere bu tür hatalı yatırımlara karşı, kent halkımız ile her türlü demokratik ve hukuki mücadelenin içerisinde olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz."