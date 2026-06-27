Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş için adalet çağrısı: "Başka Güneşler sönmesin"

Samsun'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın yakınları, kazanın yaşandığı noktada bir araya gelerek "adalet" çağrısı yaptı. "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" mesajı verilen açıklamada, yaya geçitlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken tıp öğrencisinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın yakınları, arkadaşları ve sevenleri, kazanın yaşandığı Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'ndaki yaya geçidinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Bir süre yolu kapatarak ellerinde "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" yazılı dövizler taşıyan grup, hem Güneş Uçak için adalet talebinde bulundu hem de yaya geçitlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yaptı.

Basın açıklamasını yapan Güneş Uçak'ın dayısı Levent Topaloğlu, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, kazanın ardından hazırlanan ilk raporlarda Güneş'in yaya geçidinde bisiklet sürdüğü gerekçesiyle kusurlu gösterilmesinin aileyi ayrıca yaraladığını söyledi. Topaloğlu açıklamasında, "Bugün burada, henüz 12 yaşında hayalleri, gülüşü ve geleceği elinden alınan canımız Güneş Uçak için adalet istemek üzere toplandık. Acımız tarif edilemez, kalbimiz paramparça. Samsun'da, güvenli olması gereken fakat hepimizin tedirginlikle yaklaştığı bir yaya geçidinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Güneş'imizi bir trafik kazasında kaybettik. Kazanın hemen ardından hazırlanan ilk raporlarda, yaya geçidinde bisiklet sürdüğü gerekçesiyle Güneş'in kusurlu sayılması, canımızı kaybetmenin yanında adalet duygumuzu da derinden yaralamıştır. Soruyoruz: 12 yaşındaki bir çocuğun yaya geçidindeki hatası, arkasından gelen aşırı hızın ve tedbirsizliğin üzerini örtebilir mi? Bugün burada yalnızca bir trafik düzenlemesini, bir yol üzerindeki çizgileri ya da bir kural ihlalini konuşmak için değil; toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğu olan insan hayatına verilen değeri konuşmak için bir aradayız. Buradan yetkililere çağrımızdır: Yaya geçitleri daha güvenli hale getirilmeli, riskli bölgelerde gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmalı, denetimler artırılmalı ve trafik kurallarına uymanın bir zorunluluktan öte bir yaşam kültürü olduğu toplumun her kesimine anlatılmalıdır. Tüm yaya geçitleri görünür hale getirilmeli ve fiziki güvenlik unsurlarıyla (akıllı sinyalizasyon, yükseltilmiş geçitler vb.) desteklenmelidir. Riskli bölgelerde denetimler sıfır tolerans ilkesiyle artırılmalıdır. Caydırıcı cezai yaptırımların tavizsiz uygulanmasını acilen talep ediyoruz. Güvenli yollar sadece tabelalarla değil, birbirimizin hayatına verdiğimiz değerle inşa edilmelidir. Bir dakika geç kalmak, bir ömür boyu sürecek bir acıdan daha önemli değildir. Buradan sürücülere de çağrımızdır: Direksiyon başında attığınız her adımın, verdiğiniz her kararın bir insan hayatına dokunabileceğini unutmayın. Hızlanmadan önce, sollamadan önce, yaya geçidinde durmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü sizin birkaç saniyelik sabrınız, başka bir insanın bütün hayatını koruyabilir. ve buradan tüm topluma sesleniyoruz: Yaya güvenliği yalnızca yayaların değil, hepimizin meselesidir. Çünkü bugün yaya geçidinden geçen kişi bir başkası olabilir; ancak yarın o kişi biz, çocuklarımız, ailemiz veya sevdiklerimiz olabilir. Hiçbir insan evinden çıkarken 'geri dönememe' ihtimalini düşünerek yaşamamalıdır. Hiçbir aile, bir trafik ihmalinin ardından hayatının en büyük acısıyla baş başa kalmamalıdır" dedi.

Olayın geçmişi

Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu Güneş Uçak, 6 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güneş Uçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Beş gün süren yaşam mücadelesinin ardından 10 Haziran'da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öğrenciye çarparak ölümüne yol açan tıp fakültesi öğrencisi araç sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Güneş Uçak'ın bisikletiyle yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendiği görüldü. - SAMSUN