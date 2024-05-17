Samsun\'da 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yerel

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 18-19 Mayıs'ta araç trafiğine kapatılacak yolları duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak olan spor müsabakaları, etkinlik ve yürüyüşler nedeniyle 18 Mayıs Cumartesi günü 1919 metre Bayrak ve Fener Alayı Yürüyüşü nedeniyle saat 16.30'dan itibaren yürüyüş sona erinceye kadar İlkadım ilçesi Uğur Mumcu Parkı civarı, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi tamamen araç trafiğine kapatılacaktır.

19 Mayıs 2024 Pazar günü Gran Fondo Bisiklet Yarışları nedeniyle saat 07.00'den itibaren yarış sona erinceye kadar Atatürk Bulvarı Aziz Işık Bulvarı (Gülhan Petrol) Kavşağı ile Bafra ilçesi arası deniz bandı tamamen araç trafiğine kapatılarak, trafik kara bandına aktarılıp trafik akımı gidiş-geliş olacak şekilde tek şerit halinde işletilecektir.

19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu nedeniyle saat 07.00'den itibaren yarış sona erinceye kadar Tütün İskelesi, Valilik Binası arkasından itibaren Fuar Caddesi, Batıpark Sahil Yolu, Adnan Menderes Bulvarı, Alaçam Caddesi, Karayolları Kavşağı, Atatürk Bulvarı deniz bandı Atakum Olimpik Yüzme Havuzuna kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Yapılacak olan yürüyüş nedeniyle saat 12.00'den itibaren yürüyüş sona erinceye kadar Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi bölüm bölüm kısmen ya da tamamen araç trafiğine kapatılacaktır.

Canik Doğupark'ta yapılacak olan Sahil Güvenlik Helikopter, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi nedeniyle saat 08.00'den itibaren gösteri ve diğer etkinlikler sona erinceye kadar Doğupark Sahil Yolunun Bandırma Vapuru Balıkçı Barınakları ile Özkefeli İç Kavşak arasındaki bölümü araç trafiğine kapatılacak olup, Atatürk Bulvarı, Belediyeevleri Kavşağı, AVM ve Gar Kavşağı bölgesinde trafiğin yoğunlaşacağı öngörülmektedir.

1919 metre Bayrak Yürüyüşü nedeniyle saat 15.30'dan itibaren yürüyüş sona erinceye kadar Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi ile Atakum Gençlik Merkezi arası araç trafiğine kapatılacaktır.

Tütün İskelesinden başlanarak yapılacak olan Fener Alayı ve yürüyüş nedeniyle saat 18.00'den itibaren yürüyüş sona erinceye kadar 19 Mayıs Bulvarı, İstiklal Caddesi, Lise Caddesi, Gazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi kısmen ya da tamamen araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. - SAMSUN