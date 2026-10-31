Samsun'da 197 daireli projede 80 aile anlaşmazlık yüzünden dairelerini teslim alamadı - Son Dakika
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Samsun'da 197 daireli projede 80 aile anlaşmazlık yüzünden dairelerini teslim alamadı

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Samsun\'da 197 daireli projede 80 aile anlaşmazlık yüzünden dairelerini teslim alamadı
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Samsun'da 197 daireli projede yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasındaki anlaşmazlık nedeniyle dairelerini teslim alamadı. Aileler adına konuşan Veysel Gür, hepsinin kira ödediğini belirterek sorunun kooperatif yöneticileriyle çözülmesini istedi.

Samsun'da bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dairelerini teslim alamadıklarını belirterek, "Hepimiz kira ödüyoruz, bekleyecek tahammülümüz kalmadığı. Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

Samsun'da 197 daireden oluşan konut projesinden ev satın alan aileler, yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için yeniden bir araya geldi. Aileler adına açıklama yapan Veysel Gür, kooperatif ile müteahhit A.C. arasında imzalanan protokole güvenerek ve arsa üzerindeki konutları beğenerek daire satın aldıklarını söyledi. Toprak sahipleri ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Gür, "Sonuç olarak yine tekrar ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz daireler bizlerin paralarıyla yapılmıştır. Bizler kooperatif ile müteahhit A.C. arasında imzalanan protokole güvenerek ve arsa üzerindeki konutları beğenerek bu projeden daire almış masum aileleriz. Toprak sahipleri ve A.C. arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu mağdur edilmiş aileleriz. Bu sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Hepimiz kira ödüyoruz, bekleyecek tahammülümüzün kalmadığını ifade etmek istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sorunu birlikte çözelim"

Kooperatifin diğer üyelerine de seslenen Gür, yaşanan sorunun müteahhit ile değil, kooperatif yöneticileriyle birlikte çözülmesini istediklerini ifade etti. Gür, "Bizler buradan kooperatif üyesi diğer mağdur edilmiş olan ailelere de sesleniyoruz. Bizler yaşadığımız sorunu müteahhit ile çözmeyeceğiz. Bizler kooperatif projesini beğenerek satın almış aileleriz. Sizlerin sahip olduğunuz arsanın üzerine paralarını yatırmış aileleriz. Kooperatif temsilcisinin müteahhitten daire satın aldık diye bizleri daha fazla önemsizleştirmesine ve bu işi kendisinin kurguladığı şekle sokmasına müsaade etmeyiniz. Sorunu kooperatif temsilciniz ile değil, bizim gibi mağdur olmuş sağduyulu kooperatif yöneticileriniz ile birlikte çözelim istiyoruz. Hepimiz dairelerimize bir an önce kavuşalım istiyoruz" diye konuştu.

S.S. 19 Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ise müteahhidin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, daireleri birden fazla kişiye sattığını ve inşaatı yarım bırakarak yurt dışına kaçtığını, kooperatifin 79 üyesinin de mağdur olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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