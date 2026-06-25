Samsun'da 380 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
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Samsun'da 380 polis adayı mezun oldu

Samsun\'da 380 polis adayı mezun oldu
25.06.2026 13:20
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis meslek yüksekokulunu başarıyla tamamlayan 380 polis adayı, mezun olarak emniyet teşkilatına katılmak için ilk adımı attı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis meslek yüksekokulunu başarıyla tamamlayan 380 polis adayı, mezun olarak emniyet teşkilatına katılmak için ilk adımı attı.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu 23. Dönem Mezuniyet Töreni, yüksekokulun bahçesinde ailelerin katılımıyla yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, dönem birincisi Arda Kapı'nın konuşmasıyla devam etti. Kapı, tüm meslektaşları adına eğitimlerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek göreve başlamak için sabırsızlık duyduklarını ifade etti. Daha sonra söz alan Samsun Vali Yardımcısı Vekili Abdulkadir Demir de tüm mezunları ve ailelerini tebrik ederek başlayacakları görevlerinde başarılar diledi. Törende ayrıca dönemlerinde ilk 3 dereceye Arda Kapı, Can Topçu ve Ulaş Tiker'e plaket takdim edildi.

Bostancı: "Dosta güven, düşmana korku olun"

Mezuniyet töreninde konuşan ve çiçeği burnunda mezunlara başarılar dileyen Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, "Değerli aileler, bugün evlatlarınızla gurur duyma gününüz. Onları vatana ve millete hizmet aşkıyla yetiştirip bugünlere ulaştırdınız. Polislik mesleği kutsallığını; insan hayatını, can ve mal güvenliğini, devlet varlığını ve bütünlüğünü korumaktan alır. Bu görev, devletin en önemli, devredilemez ve ertelenemez görevlerindendir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu meslek, kutsallığını uğrunda can vermekten çekinmeyen şehit ve gazilerden almaktadır. Değerli yeni mezun meslektaşlarım, Milli Mücadele'nin başladığı bu şehirden aynı ruh ve azimle çeşitli bölgelere giderek görevlerinize başlayacaksınız. Sizlerin varlığı ve yapacağınız görev, devlet ve millet için çok önemlidir. Doğrudan yana olun, yemininizin her cümlesini aklınızda tutun ve bunlardan asla vazgeçmeyin. Dosta güven, düşmana korku olun. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Törende konuşmaların ardından Atakum ilçe vaizi tarafından dua edildi. Ardından mezun olan polisler, marş söyleyerek yemin edecekleri masaya geldiler. Burada yeminlerini eden polisler, ardından da tören yürüyüşü gerçekleştirdiler. Tören yürüyüşünün ardından keplerini atan mezunlar, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdiler. Duygu ve gurur dolu anların birlikte yaşandığı tören, fotoğraf çekimleri ve oyun havası eşliğinde sona erdi.

Öte yandan törene Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, aileler ve polisler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 380 polis adayı mezun oldu - Son Dakika

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