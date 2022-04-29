Samsun'da 4 ayda 37 milyon TL sosyal yardım - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2022 yılının ilk 4 ayında ihtiyaç sahiplerine 37 milyon TL yardım yapıldı.

Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV), sosyal devlet anlayışı kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardımlarla desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ve 17 ilçe SYDV'nin güçlü ve sosyal bir toplum olma yolunda vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayretiyle sürdürdüğü faaliyetlerini Ramazan ayında en üst seviyeye çıkardığını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şunları söyledi:

"Gerek bu ziyaretler sırasında gerekse de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın çalışmaları neticesinde tespit edilen ailelere yılın ilk dört ayında 12 bin haneye 6 milyon TL'lik gıda yardımı, 45 bin haneye 10 milyon 310 bin TL'lik aile yardımı, 4420 haneye 1 milyon 447 bin TL'lik yakacak yardımı ve 6350 kişiye 841 bin TL'lik barınma yardımı yapılmış olup, büyük çoğunluğu Ramazan ayında olmak üzere 2022 yılının ilk dört ayında eğitim ve sağlık yardımları da dahil toplam 37 milyon TL'lik yardım yapılmıştır. Ayrıca ilimiz genelinde Ramazan ayı süresince yaklaşık 3 bin haneye de sıcak iftar yemeği ulaştırılmıştır." - SAMSUN