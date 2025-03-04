Samsun'da Aile Yılı çalışmaları - Son Dakika
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Samsun'da Aile Yılı çalışmaları

Samsun\'da Aile Yılı çalışmaları

Samsun Valiliği'nde 2025 Aile Yılı kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

04.03.2025 21:21  Güncelleme: 21:23
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Samsun Valiliği'nde 2025 Aile Yılı kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Samsun'da ilgili kurumlarca yürütülen/yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşti. Aile Yılı kapsamında Samsun'da valilik himayelerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleriyle 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde Ailenin Korunması ve Güçlenmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce; aile söyleşileri, halka açık söyleşiler, (Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile alanında uzman yazar-eğitimci-akademisyenlerin katılımı ile salon programları gerçekleştiriliyor), Ramazan Sokağı etkinlikleri, Kadının Işığı Çocuğun Aydınlığı Projesi, akran zorbalığı eğitimi, çocuklar ve gençlerle iletişim eğitimi, evlilik öncesi eğitimi, teraryum etkinliği, huzurevi ziyaret etkinliği, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi, 1. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik mahremiyet eğitimi, çocuk hakları komitesi üyesi çocuklar ve aileleri ile havza kahvaltı buluşması ve atölye çalışması, aile buluşmaları, aile konulu eğitimler, Amisos aile buluşması ve atölye etkinliği, Tekkeköy ilçesinde ikamet eden çocuklar ve aileleri ile Çanakkale ve Bursa gezisi, doğa bilimleri veli çocuk atölyesi, atlı spor tesisleri çocuk ve aile buluşması, kaymakam ziyareti ve rol model etkinliği, akıl zeka oyunları, kadın gelişim grup çalışması etkinlikleri düzenleniyor. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de Aile Yılı kapsamında hayat boyu öğrenme kurumlarında aile eğitimi kursları açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Aile Yılı çalışmaları - Son Dakika

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