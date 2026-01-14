Samsun'da iki askeri arazi "ticaret, turizm ve konut alanı"na dönüşüyor - Son Dakika
Samsun'da iki askeri arazi "ticaret, turizm ve konut alanı"na dönüşüyor

14.01.2026 16:45
Samsun'da askeri amaçla kullanılan 74 dönümlük iki alanın ticaret, turizm ve konut alanı olarak değerlendirilmesi önerisi komisyon tarafından kabul edildi. CHP grubu teklife itiraz etti, ancak oy çokluğuyla geçti.

Samsun'da askeri amaçla kullanılan toplam 74 dönümlük iki alanın "ticaret, turizm ve konut alanı" olarak değerlendirilmesini öngören imar değişikliği teklifi, komisyonda oy çokluğuyla kabul edilerek meclis gündemine taşındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyon toplantısında, İlkadım ilçesinde bulunan iki askeri alanın imar kullanımının değiştirilmesine yönelik teklifler görüşüldü. Derecik Mahallesi'nde yer alan 47 dönümlük askeri kullanım alanı ile Kökçüoğlu Mahallesi'nde Gökberk Kışlası karşısında bulunan 27 dönümlük askeri alanın ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürülmesini içeren maddeler, komisyondan geçti.

Madde hakkında söz alan CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri alanların farklı kullanımlara açılmasına yönelik toplumda oluşan hassasiyete dikkat çekerek teklife karşı olduklarını ifade etti.

Eleştirilere cevap veren Meclis Başkanvekili Soğuk ise "Hiç merak etmeyin. İdaredeki arkadaşlarımız, askeriyemizin ihtiyaç duyması takdirinde alan konusunda yeni yerlerin üretilmesinde fevkalade hızlı hareket edecekler. Bir devletin askeri olmazsa, varlığı da mümkün değildir. Hassasiyetinizi takdir ile karşılıyoruz. Bu konuda bir eksiklik olmaması için gerekli ihtimamı göstereceğiz" dedi.

CHP grubu, Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki alanın heyelan bölgesinde yer aldığını ve 11 kat imar bulunan arazide yeterli fizibilite çalışması yapılmadan ticaret alanına dönüştürülmesinin doğru olmadığını savunarak olumsuz görüş bildirdi.

Nihat Soğuk ise gelişen teknolojiyle birlikte gerekli jeolojik ve teknik incelemelerin yapılacağını, alanın en uygun şekilde değerlendirilerek kente kazandırılacağını açıkladı.

Teklifler, CHP grubunun muhalefetine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyondan geçen maddeler, 16 Ocak Cuma günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ele alınacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.