Samsun'da Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Samsun'da Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, projenin çevreye ve doğaya zarar verdiğini belirterek, yeni imar planının daha vahim sonuçlar doğuracağını söyledi. Çözüm olarak bilimi esas alarak daha gerçekçi çözümler üretilmesini talep ettiklerini belirten Korkmaz, projenin tamamen rant projesi olduğunu ifade etti.

05.06.2024 12:44
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'da Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, projenin çevreye ve doğaya zarar verdiğini belirterek, "Yeni imar planında denizin doldurulması ve mendireğin daha açığa alınması çözüm değil, yeni sorunların başlangıcı olacağını görüyoruz. Çözüm olarak sunulan yeni imar planının daha vahim sonuçlar doğuracağını yaşayarak görmek istemiyoruz. Bilimi esas alarak daha gerçekçi çözümler üretilmesini talep ediyoruz. Çözüm olarak bizlere sunulan proje tamamen rant projesidir" dedi.

Samsun'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü yetkilileri, Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası basın açıklamasında konuşan Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz şunları söyledi:

"Samsun Üniversitesi'nde akademisyenlerin hazırladığı bilimsel bir rapor, 1995 ile 2021 yılları arasında Taflan ve Tekkeköy tersanesi arasındaki kıyı hareketini incelemişler. Ne kadar sahilimiz plajımız biliyor musunuz? Bu resmi rakamlar, uluslararası akademik rapordan aldık. 180 bin metre kare, plajımız yok olmuş. Bugün buraya yapılanlar bir çoğunuz biliyorsunuzdur, Tekkeköy'de de Eti Bakır 180 bin metre denizi doldurarak, kendisine alan yaratacak. Kendisine düşünebiliyor musunuz? Deniz dolduruluyor kendilerine yol yapılıyor. Kamu stat yapıyor, kamu park yapıyor, ama ben denizi doldurarak özel sektöre alan yapıldığını ilk kez gördüm. Üzerinde de atık malzemeler olacak. Sonuçta çevreye verilen tahribat, durmuyor, durmak bilmiyor. Sonuçta 25 yılda 180, 150 bin metrekare, plajımız yok olmuş ama ben şunu burada gördüm; bu dolguyu yapamayacaklar, bu inanç bu arkadaki kitlede var.

"Hatalı yatırımlara karşı mücadele içinde olacağız"

Mevcut marinayı hatalı olarak yapımını gerçekleştiren görevlilerinin kamu zararının hesabını vermesi gerekirken, yeni bir hatalı imalatın yapılmasını başta Atakumlular başta  olmak üzere tüm Samsunluların ve çevrecilerin karşı duruş seslerine, ilgili bakanlığın ve yerel yöneticilerin duyarlı kalacağını umut ediyoruz. Yeni imar planında denizin doldurulması ve mendireğin daha açığa alınması çözüm değil, yeni sorunların başlangıcı olacağını görüyoruz. Çözüm olarak sunulan yeni imar planının daha vahim sonuçlar doğuracağını yaşayarak görmek istemiyoruz. Bilimi esas alarak daha gerçekçi çözümler üretilmesini talep ediyoruz. Çözüm olarak bizlere sunulan proje tamamen rant projesidir. Çözüm olarak sunulan proje kamusal alan olan sahillerin halkın kullanımına kapatılmasına neden olacak bir projedir. Bizlere çözüm olarak sunulan yeni proje kıyı erozyonunu artıracak ve marinanın doğusundaki kumsal alanların daha da yok olmasına neden olacak bir projedir. Bizlere çözüm olarak sunulan yeni proje kamunun kaynağından yani bizlere ait 18 milyon doların daha israf edilmesi projesidir. Bizler aklın ve bilimin ışığında hareket ederek mevcut marinanın iyileştirilerek korunması için gerekli çalışmaların yapılmasını öncelik olmasını talep ediyoruz. Bu tür hatalı yatırımlara karşı, kent halkımız ile her türlü demokratik ve hukuki mücadelenin içerisinde olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Atakum Kurupelit Marina Yat Limanı için ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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