Samsun'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik bayrakla yürüyüşe sahne oldu - Son Dakika
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Samsun'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik bayrakla yürüyüşe sahne oldu

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Samsun\'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik bayrakla yürüyüşe sahne oldu
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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlandı; 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Vali Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, İstiklal Meydanı'ndaki konserlerle sürdü.

SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında 1919 metrelik Türk bayrağıyla 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Onur Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Tavlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Tavlı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, 1919 metrelik Türk bayrağını taşıyarak 'Cumhuriyet Yürüyüşü' yaptı. Onur Anıtı önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet, İstiklal ve Lise caddeleri ile 19 Mayıs Bulvarı üzerinden devam ederek İstiklal Meydanı'nda sona erdi. Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Meydanı'nda düzenlenen konserlerle devam etti.

CUMHURİYETİMİZİ YÜKSELTMEYE VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Anıt Şeref Defterini imzalayan Vali Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İlk adımını, nesiller boyu iftihar edeceğimiz üzere, 19 Mayıs 1919'da, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda attığınız ve kahraman Türk Milletimizin omuzlarında yükselen Milli Mücadelemiz, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'dan sonra tüm yurda yayılmış, 30 Ağustos 1922'de de her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır. Bu zaferin ardından, istiklal ve istikbal mefkuremizin aziz milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz ve bizlere en değerli miras olarak emanet ettiğiniz cumhuriyetimiz bizler için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. En büyük eseriniz olarak ifade ettiğiniz bu emanete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar sahip çıkacak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alanda çok daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir millet olan aziz milletimizin, zat-ı alinizin önderliğinde maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, sizin de ifade ettiğiniz üzere ilelebet payidar kalacaktır."

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA
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