Samsun'da, Emek ve Meslek Örgütleri CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesiyle Girilmesini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da, Emek ve Meslek Örgütleri CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesiyle Girilmesini Protesto Etti

25.05.2026 16:16  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da KESK, DİSK, TMMOB gibi emek ve meslek örgütleri, CHP kurultayının iptali ve parti genel merkezine polis müdahalesini protesto etti. KESK Sözcüsü Zobalı, mutlak butlan kararını 'demokrasi ayıbı' olarak nitelendirdi.

(SAMSUN) -Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Samsun'da emek ve meslek örgütleri, CHP kurultayının iptali ve sonrasında CHP Genel Merkezi'ne polisin müdahalesiyle yapılan tahliyeyi protesto etti. KESK Dönem Sözcüsü Şuayip Zobalı, mutlak butlan kararının tarihe kara bir leke olarak geçeceğini vurguladı.

Samsun'da, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, "Kayyuma da mutlak butlana da hayır. Mutlak butlan darbesine karşı demokrasiye sahip çıkıyoruz" sloganıyla eylem yaptı.

KESK Dönem Sözcüsü Şuayip Zobalı, eylemciler adına yaptığı açıklamada, cumhuriyet tarihinde demokrasiye yapılan müdahalelerin bu kez yargı eliyle yapılarak muhalefete gözdağı verildiğini vurguladı. Mutlak butlan kararını siyasi olarak tanımlayan Zobalı, "Bu karar tarihe demokrasi ayıbı olarak geçecektir" dedi.

İktidarın hukuk dışı yöntemlerle muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını ifade eden Zobalı, bu durumu kabul etmeyeceklerini söyledi. Yaşanların hukuksuz olduğunu belirten Zobalı, durumun toplumsal krizleri derinleştirdiğini vurguladı.

Zorbalı, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Türkiye'nin geleceğinin dikte uygulamalarından değil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu ülkenin ana muhalefet partisine, Cumhuriyet'in kurucu partisine zor kullanarak girenler, partinin delegelerinin iradesini çiğnemeye çalışmaktadır. Yaşananlar herhangi bir parti içi mesele değil; halk iradesine ve demokratik siyasetin kendisine yönelik açık bir müdahaledir."

Yerel seçimlerin ardından muhalefet üzerinde baskıların arttığını söyleyen Zobalı, seçilmiş belediye başkanları ve muhalif kesimlerin yargı operasyonlarıyla hedef alındığı ifade etti. CHP'ye yönelik "mutlak butlan" davası ve parti binasına emniyet güçleri aracılığıyla girilmesinin, demokratik siyaset alanını tasfiye etmeye dönük bir kuşatmanın parçası olduğunu savunan Zobalı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler emek ve meslek örgütleri olarak bedeli ne olursa olsun demokrasi, halk iradesi ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm demokrasi güçlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da, Emek ve Meslek Örgütleri CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesiyle Girilmesini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:38:21. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da, Emek ve Meslek Örgütleri CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesiyle Girilmesini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.