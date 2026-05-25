Samsun'da, Emek ve Meslek Örgütleri CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesiyle Girilmesini Protesto Etti

(SAMSUN) -Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Samsun'da emek ve meslek örgütleri, CHP kurultayının iptali ve sonrasında CHP Genel Merkezi'ne polisin müdahalesiyle yapılan tahliyeyi protesto etti. KESK Dönem Sözcüsü Şuayip Zobalı, mutlak butlan kararının tarihe kara bir leke olarak geçeceğini vurguladı.

Samsun'da, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, "Kayyuma da mutlak butlana da hayır. Mutlak butlan darbesine karşı demokrasiye sahip çıkıyoruz" sloganıyla eylem yaptı.

KESK Dönem Sözcüsü Şuayip Zobalı, eylemciler adına yaptığı açıklamada, cumhuriyet tarihinde demokrasiye yapılan müdahalelerin bu kez yargı eliyle yapılarak muhalefete gözdağı verildiğini vurguladı. Mutlak butlan kararını siyasi olarak tanımlayan Zobalı, "Bu karar tarihe demokrasi ayıbı olarak geçecektir" dedi.

İktidarın hukuk dışı yöntemlerle muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını ifade eden Zobalı, bu durumu kabul etmeyeceklerini söyledi. Yaşanların hukuksuz olduğunu belirten Zobalı, durumun toplumsal krizleri derinleştirdiğini vurguladı.

Zorbalı, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Türkiye'nin geleceğinin dikte uygulamalarından değil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu ülkenin ana muhalefet partisine, Cumhuriyet'in kurucu partisine zor kullanarak girenler, partinin delegelerinin iradesini çiğnemeye çalışmaktadır. Yaşananlar herhangi bir parti içi mesele değil; halk iradesine ve demokratik siyasetin kendisine yönelik açık bir müdahaledir."

Yerel seçimlerin ardından muhalefet üzerinde baskıların arttığını söyleyen Zobalı, seçilmiş belediye başkanları ve muhalif kesimlerin yargı operasyonlarıyla hedef alındığı ifade etti. CHP'ye yönelik "mutlak butlan" davası ve parti binasına emniyet güçleri aracılığıyla girilmesinin, demokratik siyaset alanını tasfiye etmeye dönük bir kuşatmanın parçası olduğunu savunan Zobalı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler emek ve meslek örgütleri olarak bedeli ne olursa olsun demokrasi, halk iradesi ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm demokrasi güçlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."