Samsun\'da Engelliler Haftası Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın ev sahipliğinde, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve engelli çocukların aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Engelliler Haftası'nda engelli değil, en değerli çocuklarımızı misafir ediyoruz. Bu programı geleneksel hale getirdik. Yeter ki kalbimiz engelli olmasın" dedi.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin sahne performansları büyük alkış alırken, program sonunda Başsavcı Kılıç tarafından Vali Yardımcısı Emin Çolak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a günün anısına hediye takdim edildi. - SAMSUN